Usa: fonti stampa, almeno in 8 avrebbero lasciato Epstein da solo nella sua cella (2)

- Nella giornata del 13 agosto, il procuratore generale statunitense, William Barr, ha trasferito il direttore del Manhattan Correctional Center, la prigione federale di New York dove si è suicidato Epstein, in attesa dell'esito delle indagini sulla sua morte. Due delle guardie penitenziarie che avevano il compito di vigilare sull'uomo, accusato di abusi su minori e sfruttamento della prostituzione minorile, sono invece state messe in congedo amministrativo. “Potrebbero essere intraprese ulteriori azioni se le circostanze lo giustificano”, ha dichiarato la portavoce del dipartimento di Giustizia, Kerri Kupec. Shirley Skipper-Scott, direttrice del carcere, è stata trasferita in un ufficio regionale nel nord-est, ed è stata sostituita da James Petrucci, direttore della prigione federale di Otisville, New York. (segue) (Was)