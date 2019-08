Usa: governo, crescita mercato lavoro inferiore ad aspettative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita del mercato del lavoro statunitense fino allo scorso marzo non ha raggiunto le aspettative. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, citando fonti interne all’esecutivo di Washington. Stando alle informazioni diffuse, il dipartimento del Lavoro ha abbassato le sue stime in merito all’occupazione negli Stati Uniti dello 0,3 per cento, nel quadro di un rapporto annuale volto ad analizzare il corso della disoccupazione per avere un quadro più chiaro del mercato del lavoro del paese. Secondo quanto riportato nel documento, la nuova stima “è di carattere preliminare e potrebbe essere modificata nuovamente in futuro”. (Was)