Asia centrale: ministri Esteri incontrano sottosegretario Usa Hale, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti dei governi di Stati Uniti, Kazakhstan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, e Kirghizistan hanno riaffermato il loro sostegno alla cooperazione portata avanti nel formato C5+1 durante un incontro organizzato oggi a Nur-Sultan. Lo si apprende grazie ad una dichiarazione congiunta diffusa dal dipartimento di Stato statunitense al termine dell’incontro tra il sottosegretario agli Affari politici, David Hale, e i ministri degli Esteri dei paesi centrasiatici. Stando alle informazioni diffuse, la riunione si è incentrata sulla discussione di alcune questioni pressanti nel quadro della cooperazione e della sicurezza regionale nell’area centrasiatica. “Il formato C5+1 rappresenta una piattaforma efficace per la discussione delle sfide regionali, e contribuisce sensibilmente al rafforzamento dell’indipendenza, sovranità e integrità territoriale dei paesi centrasiatici”, si legge nel documento. Il sottosegretario Hale è giunto oggi in Kazakhstan, prima tappa di un mini tour che lo vedrà visitare anche l’Uzbekistan per una serie di incontri con alti funzionari governativi. (Res)