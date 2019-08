Usa-India: funzionari di governo in California per discutere cooperazione nel formato 2+2

- L’assistente segretario di Stato Usa per l’Asia Centrale e Meridionale, Alice Wells, e l’assistente del segretario alla Difesa per l’area dell’Indo-Pacifico, Randall Schriver, saranno a Monterey, in California, fino al 23 agosto per alcuni incontri con funzionari di governo indiani, tesi a rafforzare la cooperazione strategica tra i due paesi. Lo si apprende grazie ad una nota diffusa oggi dal dipartimento di Stato statunitense. Stando alle informazioni diffuse, nella giornata di domani Wells e Schriver incontreranno i loro omologhi per discutere un rafforzamento della cooperazione in materia di diplomazia e sicurezza e preparare il prossimo incontro ufficiale tra i ministri degli Esteri e della Difesa dei due paesi: un formato noto come “Dialogo 2+2”. Il ciclo di incontri si concluderà il 23 agosto con una riunione in materia di sicurezza marittima. (Was)