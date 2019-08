Governo: conclusa prima giornata consultazioni Mattarella, incarico forse dopo vertice G7 di Biarritz (3)

- A questo punto, Mattarella verificherà se tra i partiti è maggioritario il partito del voto o quello del non voto. Tuttavia, sembra difficile che ci possa essere un incarico esplorativo. Il capo dello Stato infatti dovrebbe chiedere subito alle principali forze politiche se sono disponibili a fare un nuovo governo e di indicare il nome del possibile premier. I tempi questa volta dovrebbero più rapidi della scorsa volta, quando dalle elezioni di marzo del 2018 passarono tre mesi prima di trovare l’intesa giallo-verde. Sulla nascita del nuovo esecutivo incombono la legge di Bilancio e l’agenda internazionale. Entro il 26 agosto tutti i paesi dovranno comunicare alla commissione europea guidata dalla tedesca Ursula von der Leyen il nome del proprio candidato commissario. Prima che il vicepremier Matteo Salvini innescasse la crisi, quel posto spettava alla Lega, in virtù del risultato (34,2 per cento) ottenuto alle elezioni europee. Il Carroccio, però, al Parlamento europeo, lo scorso 16 luglio ha votato contro la von der Leyen e adesso con la crisi tra Lega e M5s la partita è tutta da definire. Prima della scadenza europea, poi, sabato è in programma la riunione del G7 a Biarritz in Francia. È probabile che a questo appuntamento parteciperà lo stesso Conte, in qualità di presidente del Consiglio dimissionario. (Rin)