Usa: Trump, non stiamo valutando nuove forme di tagli fiscali

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che al momento non sta valutando nuove forme di tagli fiscali. Lo riferiscono i media statunitensi, sottolineando che le dichiarazioni del presidente rappresentano un passo indietro rispetto a ieri, quando durante un punto stampa organizzato alla Casa Bianca ha affermato che alcune misure per risollevare l’economia nazionale sarebbero attualmente in corso di valutazione. “Non sto valutando nuovi tagli alle imposte al momento: non ci servono”, ha detto Trump durante un briefing organizzato oggi con i giornalisti. Stando alle informazioni diffuse dai media statunitensi, il presidente ha anche esortato nuovamente la Federal Reserve (Fed), la banca centrale del paese, a ridurre i tassi d’interesse: un provvedimento che, a suo dire, porterebbe al paese “una crescita mai vista prima”. Nello specifico, Trump ha affermato di aver escluso la possibilità di ridurre le imposte sui salari e sulle plusvalenze. (segue) (Was)