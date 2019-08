Governo: Boldrini (Leu), fa bene Zingaretti a porre condizioni chiare, ci vuole discontinuità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'ex presidente della Camera e deputato di Leu, Laura Boldrini, "Zingaretti fa bene a porre chiare condizioni" per la eventuale formazione di un esecutivo con il Movimento cinque stelle. "Governo con M5s nasca in netta discontinuità coi danni provocati da Salvini & Co - afferma Boldrini - mettendo al centro i temi del lavoro, dell'ambiente e dei diritti. Altrimenti andiamo al voto, senza paura di sfidare la peggiore destra di sempre", conclude Boldrini.(Rin)