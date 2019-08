Governo: M5s a Salvini, chi ha aperto questa crisi pagherà un caro prezzo

- Il Movimento cinque stelle, in un post pubblicato sul suo blog, scrive che "oggi Luigi di Maio ha incontrato i capi commissione del M5s. E' stata fatta una ricognizione di tutte le proposte che si stavano per approvare prima della follia di Salvini di far saltare il governo. E' incredibile quanta gente stesse per avere dei diritti e che ora, ancora una volta, rimarranno lettera morta. Dai riders alle aziende in difficoltà, ai militari, alle persone che muoiono di inquinamento, agli operatori della cultura, ai bambini che fanno lezione nelle classi pollaio e in scuole fatiscenti, ai piccoli Comuni, ai pescatori che subiscono le quote europee e gli agricoltori che soffrono la contraffazione, ai lavoratori che hanno stipendi da due o tre euro all’ora. Chi ha aperto questa crisi buttando tutto all’aria", conclude il post, "pagherà un caro prezzo, ne siamo certi". (Rin)