Governo: conclusa prima giornata consultazioni Mattarella, incarico forse dopo vertice G7 di Biarritz

- Si è conclusa al Quirinale la prima giornata delle consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per trovare la soluzione della crisi di governo che si è aperta ieri con le dimissioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Dopo una telefonata con l'ex presidente Giorgio Napolitano, il capo dello Stato ha ricevuto il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e il presidente della Camera, Roberto Fico. Poi, via via il gruppo parlamentare per le Autonomie (Svp-Patt,Uv) del Senato, il gruppo Misto del Senato e quello della Camera. Tra le 19 e le 19,30 ha chiuso la giornata il gruppo di Liberi e uguali del Senato e della Camera. A parte i due presidenti del Senato e della Camera che, come d'uso, non hanno rilasciato dichiarazioni al termine dei loro colloqui con Mattarella, la maggioranza degli altri rappresentati dei gruppi parlamentari si è pronunciata per evitare il voto anticipato. (segue) (Rin)