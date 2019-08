Paraguay-Brasile: caso Itaipù, ripresi negoziati per forniture elettricità alla centrale (2)

- I governi del Paraguay e del Brasile avevano annullato il primo di agosto un controverso accordo bilaterale firmato segretamente il 24 maggio e riguardante lo sfruttamento dell'energia prodotta dalla centrale idroelettrica. Il testo concordato tra le parti invitava la ripresa dei negoziati "a livello tecnico" con l'obiettivo di "definire lo schema di assegnazione della potenza" generata da Itaipù alle due imprese di stato che amministrano la distribuzione elettrica per il Paraguay (Ande) e per il Brasile (Eletrobras). La riunione tra i rappresentanti dei due paesi era stata convocata d'urgenza dalle parti a fronte del precipitare della crisi politica in Paraguay con l'annuncio, da parte dell'opposizione, dell'avvio di un procedimento di messa in "stato d'accusa" nei confronti dello stesso presidente Mario Abdo. (segue) (Abu)