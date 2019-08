Governo: Fiorini (FI), no al ritorno della "ditta" Bersani al potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con l’operazione di potere che il Pd sta portando avanti, c’è il pericolo che torni al governo la 'ditta' Bersani,ovvero quella sinistra-sinistra senza consensi nel Paese". Lo afferma la deputata Benedetta Fiorini, vicecommissario di Forza Italia in Emilia Romagna. "Non è dato sapere neppure se Leu esista ancora come partito - prosegue - i cui voti in Parlamento sono però indispensabili per far nascere la coalizione giallorossa. Il centrodestra, invece, non solo nei numeri e nei consensi rappresenta più di metà del Paese, ma è anche l’unica coalizione credibile e con un programma serio”. “Come se non bastasse - aggiunge Fiorini - il presidente della Regione Emilia Romagna Bonaccini benedice il tentativo di Zingaretti di una colazione Frankenstein formata da Pd, M5s e Leu, magari prefigurando che questo esperimento mostruoso si possa ripetere anche a livello regionale ed immaginando di recuperare qualche chance di successo che altrimenti non avrebbe". E conclude: "Siamo certi che i cittadini della regione Emilia Romagna sanciranno la sconfitta di Bonaccini sia da solo che 'inciuciato' con il M5s, perché il centrodestra è molto più forte e i suoi programmi sono gli unici efficaci per il futuro e lo sviluppo della nostra regione”. (Com)