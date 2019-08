Infrastrutture: Mit pubblica analisi costi benefici su Gronda Genova, perseguire opzioni più efficienti

- Sono state appena pubblicate, sul sito internet del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le analisi costi benefici e l'analisi giuridica relative alla Gronda di Ponente e all’interconnessione A7-A10-A12. L'analisi dei costi benefici ha riguardato non solo il progetto originario, ma anche alcune soluzioni alternative finalizzate al potenziamento del nodo stradale di Genova. L'attuale progetto prevede un costo complessivo di 4,7 miliardi per 120 mesi di realizzazione. Un comunicato del Mit afferma che "la risultanza delle valutazioni condotte suggerisce di cogliere l'opportunità di perseguire opzioni infrastrutturali più efficienti in termini trasportistici, ambientali e finanziari, che il Mit auspica possano, a partire dallo studio effettuato, essere approfondite e individuate attraverso un confronto con i livelli istituzionali territoriali". In particolare a pagina 5 della scheda redatta dal gruppo di valutazione si legge che “le analisi svolte sulla base delle assunzioni prese in considerazione dal procedente lavoro di Spea collocano, complessivamente, il progetto in un’area di fattibilità ‘debole’, come evidenziato anche dalle analisi di sensitività condotte”. Inoltre “i costi già sostenuti da parte di Aspi per quest’opera e funzionali alla sua realizzazione, sommano a circa 1.030 milioni di euro” e “allo stato dei dati disponibili”, si spiega nella scheda a pagina 7, “il prezzo dello scioglimento ammonta, al netto 10 del mancato guadagno indennizzabile nella misura del 10 per cento dell’utile ritraibile, a circa 1 miliardo di euro”.(Rer)