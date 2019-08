Terremoti: Ingv, due scosse in mare a nordovest di Messina e a ovest di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due scosse di terremoto in mare, la prima a nord ovest di Messina e la seconda nel Tirreno centrale in linea d'aria a ovest di Roma, sono state rilevate dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Il sisma che ha interessato la costa siciliana nord orientale in prossimità di Messina si è verificato alle 20 e ha avuto intensità pari a 2.9 della scala Richter ed è stato registrato a 155 chilometri di profondità. Per quanto riguarda il terremoto nel Tirreno centrale a ovest della Capitale, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.55, 11.55, la magnitudo registrata è pari a 3.4. La scossa è avvenuta a una profondità di 23 km ed è stata registrata alle 20:04.(Rer)