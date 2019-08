Brasile: governo, pronta nuova lista di società statali da privatizzare (2)

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, aveva confermato l'avvio di uno studio sulla possibile privatizzazione delle poste lo scorso aprile, dopo che il ministero dell'Economia aveva fatto sapere che un gruppo di lavoro stava lavorando alla vendita della società statale. Subito dopo la sua elezione, il presidente Bolsonaro aveva annunciato che il governo si sarebbe distinto per le privatizzazioni. La vendita di beni o la privatizzazione di servizi pubblici è vista infatti come la migliore alternativa per ottenere risorse immediate, controllare la corruzione, ridurre la spesa pubblica e aumentare gli investimenti nelle infrastrutture. (segue) (Brb)