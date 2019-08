Brasile: governo, pronta nuova lista di società statali da privatizzare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La federazione brasiliana ha attualmente 138 società di proprietà statale sotto la sua gestione. L'attuale obiettivo del governo è di privatizzare o estinguere tutte le imprese statali federali, e raccogliere tra i 700 e gli 800 miliardi di dollari da introdurre nelle casse dello stato. L'obiettivo del ministro dell'Economia Guedes è quello di raccogliere 20 miliardi dalle privatizzazioni solo nel 2019. Attualmente sono oltre 200 i progetti di privatizzazione in corso tra vendita di società statali, aste per l'esplorazione energetica e concessioni per la gestione di strade, ferrovie, porti e aeroporti. Alcuni sono stati ereditati dal governo del presidente di Michel Temer, altri messi in campo dal governo del presidente Jair Bolsonaro. L'elenco comprende progetti per la vendita di società o beni pubblici, ma anche concessioni, partenariati pubblico-privato (Ppp), locazioni, estensioni contrattuali, e altre modalità di trasferimento del controllo o della gestione a iniziativa privata. (segue) (Brb)