Brasile: governo, pronta nuova lista di società statali da privatizzare (5)

- Il programma di privatizzazioni è stato avviato il 15 marzo con la messa all'asta di dodici aeroporti, per un valore complessivo di 2,3 miliardi di real (550 milioni di euro). Protagonisti della gara, sono stati la spagnola Aena, la svizzera Zurich e la boliviana Aeroeste, ognuno dei quali alla guida di un consorzio che si è aggiudicato uno dei tre "blocchi" messi in vendita. Il 18 marzo, il governo ha presentato un nuovo bando di gara per la messa all'asta di altri 22 aeroporti, oggi gestiti dalla società statale Infraero. (segue) (Brb)