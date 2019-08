Governo: Rampelli (Fd'I), il centrodestra ha i numeri per governare

- Per il vice presidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, il centrodestra ha i numeri per governare. Intervistato da Radio Rai, Rampelli ha detto di confidare "nella saggezza del Capo dello Stato che ricorderà che un anno e mezzo fa ci sono state le elezioni politiche. La coalizione del centrodestra, pur essendo risultata vincitrice, non aveva la maggioranza parlamentare a causa della legge elettorale di Renzi che aveva eliminato il premio di maggioranza. Dopo quelle elezioni, ci sono stati altri appuntamenti elettorali dai quali il centrodestra è risultato largamente maggioritario. Siamo sicuri che, prima di rimettere in campo un pastrocchio con un governo formato dal Movimento 5 stelle e dal Pd, cioè esattamente dai partiti che sono stati sconfitti a tutte le elezioni svolte, ci penserà duemila volte", ha detto Rampelli. "Oggi se andassimo al voto avremmo una maggioranza schiacciante per poter saldamente governare, perfino senza il premio di maggioranza. È vero che la nostra è una democrazia parlamentare, ma è altrettanto vero che la sovranità appartiene al popolo. E il popolo ha dato un'indicazione chiarissima. Rammento che,quando Berlusconi era presidente del Consiglio, è stato fortemente osteggiato dalla Merkel e da Sarkozy. E così Renzi che aveva un atteggiamento dialettico talvolta persino conflittuale nei confronti dell'Europa e delle burocrazie di Bruxelles. Questo dimostra che c'è un problema tra Italia ed Europa. Nessuno vuole uscire dall'Ue, ma nessuno vuole esserne sottomesso", ha concluso Rampelli.(Rin)