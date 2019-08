Imprese: Algeria, aperture in calo del 4,2 per cento nel 2018

- Il numero di nuove società create in Algeria nel 2018 è diminuito del 4,2 per cento rispetto al 2017. Lo riferisce il Dipartimento nazionale di statistica algerino (Ons). Secondo le informazioni ottenute elaborando i dati della Banca nazionale, nel 2018 sono state registrate 9.376 nuove imprese, con un decremento di 415 società rispetto all'anno precedente. Inoltre, tra il primo e il secondo semestre del 2018 si è registrato un decremento delle nuove società create del 25 per cento. Da gennaio a giugno del 2018, sono nate 5.361, mentre nel secondo semestre 4.015 altre società. Per quanto riguarda le cancellazioni dall'elenco nazionale delle società, invece, erano 1.649 nella prima metà del 2018, mentre nella seconda metà dello stesso anno 2.386 aziende sono state rimosse dall'elenco. In totale, 4.035 società sono state cancellate nel 2018, con un calo di 500 unità rispetto al 2017.(Ala)