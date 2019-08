Brasile: approvata legge che obbliga autori violenza domestica a risarcire spese mediche

- La Camera dei deputati brasiliana ha approvato un disegno di legge che obbliga le persone condannate per violenza domestica a risarcire al Sistema sanitario nazionale (Sus) le spese mediche e ospedaliere per la cura delle vittime. Lo riferiscono i media del paese latinoamericano, aggiungendo che le modifiche al disegno di legge proposte dal Senato sono state respinte. Stando alle informazioni diffuse, il testo approvato è stato inviato al presidente Jair Bolsonaro per essere promulgato, e prevede che il colpevole dovrà risarcire anche i costi relativi alla permanenza della vittima di violenza in case di cura o di accoglienza, così come quelli connessi all’utilizzo di dispositivi elettronici per il monitoraggio delle sue condizioni. In aggiunta, il disegno di legge prevede che i beni di proprietà della vittima non possano essere utilizzati per il pagamento in questione. (Brb)