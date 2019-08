Golfo: ministro Esteri tedesco a Iran, necessari sforzi per placare tensione

- Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, ha chiesto all'Iran di fare uno sforzo per ridurre le tensioni nello Stretto di Hormuz, che hanno rischiato di provocare uno scontro militare non voluto. Le dichiarazione del capo della diplomazia di Berlino giungono da Mosca, al termine dell’incontro con l’omologo russo, Sergej Lavrov. "Il nostro messaggio all'Iran è che la de-escalation è necessaria nello stretto di Hormuz poiché tutte le parti affermano che non vogliono una guerra – ha affermato -. Tuttavia, sembra che permanga un rischio di escalation militare non intenzionale, e dovrebbe essere prevenuto attraverso l’allentamento delle tensioni da tutte le parti".(Res)