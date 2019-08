Ue: Antitrust, cordoglio per scomparsa Buttarelli

- "Apprendiamo con tristezza la notizia della scomparsa di Giovanni Buttarelli. Ricordiamo un grande europeista, un insigne giurista che si è distinto, in Italia e nel contesto internazionale, per la grande professionalità e per il lavoro svolto in difesa del diritto fondamentale alla privacy e alla protezione dei dati. Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia". Lo dichiarano il presidente Roberto Rustichelli, il consigliere Gabriella Muscolo ed il professore Michele Ainis a nome dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust). (Com)