Iran: Zarif, se paesi europei mantengono impegni “pronti” ad attuare accordo nucleare

- Se i paesi europei rispettano pienamente i loro impegni relativi all'accordo sul nucleare del 2015, l'Iran è pronto ad onorare i suoi obblighi, indipendentemente dalla partecipazione degli Stati Uniti. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif durante la sua visita in Svezia. Lo riporta il quotidiano iraniano "Teheran Times". Le misure adottate da Teheran per ridimensionare i suoi impegni "possono essere annullate in poche ore", ha dichiarato Zarif parlando all'Istituto internazionale di ricerca sulla pace a Stoccolma (Sipri). La precondizione è che i firmatari europei dell'accordo, tra cui Germania, Francia, Regno Unito e Unione europea rispettino il Piano d'azione congiunto (Jcpoa) e continuino ad adoperarsi per aggirare le sanzioni statunitensi verso l'Iran. (segue) (Res)