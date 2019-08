Governo: conclusa prima giornata consultazioni Mattarella, incarico forse dopo vertice G7 di Biarritz (2)

- Il senatore Pietro Grasso, di Leu, in una lettera aperta indirizzata al segretario del Pd, Nicola Zingaretti, e al capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, già prima di salire al Quirinale è stato il più esplicito nel chiedere la formazione di un nuovo governo. "Non è il momento dei tatticismi, dei personalismi, degli interessi di parte, piccoli o grandi che siano. E' tempo di servire l'Italia nel modo più nobile che la politica possa fare", ha scritto Grasso. "Caro Nicola, caro Luigi - continua nella sua lettera aperta - è necessario un governo che archivi per sempre la stagione della rabbia, delle bestie sui social, dell'odio, dello spregio alle istituzioni della Repubblica. Costruiamolo su una agenda che abbia come faro il lavoro; che restituisca dignità alle persone; che difenda e investa su scuola, sanità, ricerca, innovazione; che promuova la giustizia sociale; che lotti contro l'emergenza climatica. Usiamo i prossimi 3 anni per realizzare davvero il progetto di un'Italia diversa. I numeri ci sono, basta volerlo e non cadere nei tranelli dei veti incrociati. Non consegniamo il Paese all'incertezza o - peggio ancora - alla destra di Salvini. Sarebbe l'errore più grande", secondo Grasso. Domani seconda giornata di consultazioni con i partiti maggiori. Alle 10 saliranno al Colle i gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia. Alle 11 toccherà ai gruppi del Pd di Senato e Camera, alle 12 a quelli di Forza Italia, alle 16 ai gruppi della Lega e per finire, alle 17, a quelli del Movimento cinque stelle di Senato e Camera. (segue) (Rin)