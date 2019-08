Cooperazione: Israele e Stati Uniti firmano memorandum d’intesa in diversi settori

- Israele e Stati Uniti hanno firmato oggi un memorandum d’intesa per rafforzare il partenariato globale e sviluppare i settori dell'acqua, dell'istruzione, della tecnologia e dell'innovazione, della scienza, della sicurezza cibernetica e dell'agricoltura. L’intesa è stata firmata dal ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, e dal direttore dell’agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid), Mark Green. Tramite il memorandum, Usaid e l’agenzia per la cooperazione allo sviluppo di Israele (Mashav) auspicano di rafforzare ed espandere la cooperazione utilizzando le esperienze dei due paesi nei settori interessati.(Res)