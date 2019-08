Funerali Diabolik: al Divino Amore di Roma fumogeni e momenti di tensione, nessun incidente

- Si è concluso intorno alle 16:30 di oggi, senza incidenti, il funerale di Fabrizio Piscitelli: il capo ultras degli Irriducibili della Lazio, noto con il soprannome di Diabolik, e ucciso lo scorso 7 agosto da un colpo di pistola alla testa al parco degli Acquedotti di Roma. Qualche momento di tensione si è verificato prima che l’automobile delle pompe funebri partisse alla volta del cimitero Flaminio a Prima Porta. Alcuni tifosi, indispettiti per l’imponente presenza di forze dell'ordine, sono venuti a contatto con gli agenti in tenuta anti sommossa. Qualche spintone e qualche grido, ma subito gli animi si sono calmati grazie all'intervento dei capi delle tifoserie che hanno chiesto di “non cadere in provocazioni”. Le esequie che si sono svolte oggi, a partire dalle 15 al Santuario del Divino Amore, sono state accessibili a sole cento persone scelte dai familiari. Tutti gli altri sono stati accolti nel piazzale antistante il Santuario, dove sulle transenne è stato esposto dai supporter uno striscione che recitava "È uno che per come lo conosco io andrebbe solo a piedi al funerale... i ragazzi del Diavolo". (segue) (Rer)