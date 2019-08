Funerali Diabolik: al Divino Amore di Roma fumogeni e momenti di tensione, nessun incidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il feretro di Piscitelli, 53enne con un passato da narcotrafficante, è stato accolto sia all'arrivo, sia all'uscita dalla chiesa, da lunghi applausi dai tifosi, circa un migliaio, che hanno raggiunto il piazzale antistante il Santuario fin dalle ultime ore del mattino di oggi. Decine i fumogeni blu e viola che si sono accesi, accompagnati dai cori e inni della Lazio, quando l’automobile che trasportava la bara ha lasciato il Divino Amore. Qualche saluto romano si è levato dalla folla e non sono mancati cori contro agenti e giornalisti, con la folla che ha urlato “rispetto, rispetto”. I primi sono stati presi di mira per aver blindato la città in occasione delle esequie e perché in un primo momento, temendo disordini, il Questore di Roma aveva imposto lo svolgimento di un rito strettamente privato e alle sei del mattino che poi non ha avuto luogo per l’assenza dei familiari. I cronisti sono invece ritenuti responsabili di menzogne sul conto di Piscitelli, sulla cui morte indaga anche la Direzione distrettuale antimafia di Roma. Tuttavia, nonostante i timori dei giorni precedenti, in una città blindata e con imponenti presidi di sicurezza nelle tre aree considerate sensibili (il Santuario del Divino Amore, il cimitero di Prima Porta e il Policlinico Tor Vergata da cui è partita la salma stamattina) quasi un migliaio di persone ha raggiunto e lasciato il Santuario del Divino Amore di Roma senza problemi di ordine pubblico: tra questi delegazioni di tifoserie tra loro opposte e giunte da diverse città italiane, come Ascoli, Milan, Inter, Parma, Verona e la storica avversaria della Lazio, la As Roma. (Rer)