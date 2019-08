Fisco: Bitonci (Lega), gli indici Isa vanno disapplicati per il periodo d'imposta 2018

- Massimo Bitonci, deputato della Lega e sottosegretario dimissionario al ministero dell'Economia e delle Finanze, afferma in una nota che "le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta 2018 contenute nel decreto ministeriale pubblicato soltanto lo scorso 17 agosto sono oggettivamente in contrasto con lo Statuto del contribuente che impedisce di apportare modifiche ai modelli e software dichiarativi senza concedere ai contribuenti un termine di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza prevista per l'adempimento. Condivido le preoccupazioni espresse dai commercialisti ed esperti contabili", prosegue il parlamentare, "le modifiche apportate ai calcoli dei modelli Isa precompilati sono rilevanti e per gli studi professionali il tempo effettivo per ricalcolare tutte le posizioni Isa dei propri clienti è meno di un mese, considerato pure il periodo di fine ferie". Anche per Bitonci, dunque, la sola soluzione plausibile è "la totale disapplicazione degli indici Isa per il periodo d'imposta 2018".(Com)