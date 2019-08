Siria: anniversario Ghouta, Usa ribadiscono impegno per impedire uso armi chimiche (2)

- La ”barbara storia del regime di usare armi chimiche contro la propria gente non può e non sarà dimenticata o tollerata. Assad e altri nel suo regime che credono di poter continuare a usare le armi chimiche impunemente si sbagliano. Gli Stati Uniti restano determinati a ritenere responsabile il regime di Assad per questi atti atroci e continueranno a proseguire tutti gli sforzi a fianco dei paesi partner per garantire che coloro che sono coinvolti in attacchi chimici debbano affrontare gravi conseguenze”, prosegue il dipartimento di Stato. Infine, Washington avverte: “Continueremo a sfruttare tutti gli strumenti a nostra disposizione per impedire qualsiasi utilizzo futuro” di armi chimiche. "Condanniamo nei termini più forti possibili l'uso di armi chimiche ovunque, da chiunque, in qualsiasi circostanza", conclude la nota. (Res)