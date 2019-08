Energia: Putin, fiducioso su completamento Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa è interessata a ricevere il gas: lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin dicendo di ritenere probabile che il progetto del gasdotto Nord Stream 2 sarà attuato. La dichiarazione di Putin è avvenuta durante la conferenza stampa congiunta di oggi a Helsinki con l'omologo finlandese Sauli Niinisto. Putin ha aggiunto che il lavoro sulla sezione finlandese del gasdotto Nord Stream 2 è stato completato. Il presidente russo ha quindi ringraziato le autorità di Helsinki per “l’approccio pragmatico” all’opera. “Posso annunciarvi che il lavoro sulla sezione finlandese, nella zona economica esclusiva della Finlandia, è stato ultimato”, ha detto Putin. I lavori per il Nord Stream 2 in Finlandia erano iniziati nel settembre 2018. (Rum)