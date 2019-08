Mafia: Morrone (Lega), Morra forse ha incarico troppo delicato e non adeguato a suo senso misura

- Jacopo Morrone, sottosegretario alla Giustizia, della Lega, commenta in una nota le dichiarazioni rese ieri in diverse occasioni dal senatore del Movimento cinque stelle Nicola Morra che "nientemeno che presidente della commissione parlamentare Antimafia, ha parlato troppo e a sproposito, inanellando dichiarazioni sempre più inverosimili e offensive non tanto per la Lega, quanto per un'intera regione, la Calabria, per i suoi abitanti e per il mondo cattolico. Non contento ha anche accostato Lega e Pd, sostenendo che rappresentano il 'sistema' e che, di conseguenza, sedersi con l'uno o con l'altro è la medesima cosa. Inquietano il pregiudizio, che evidentemente muove il senatore grillino", continua l'esponente del Carroccio, "e la superficialità, che emerge da queste dichiarazioni, tanto da ritenere che Morra abbia finora ricoperto immeritatamente un incarico forse troppo delicato e di responsabilità per la carenza di senso della misura e di rispetto istituzionale", conclude Morrone, "che sta dimostrando".(Com)