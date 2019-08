Rifiuti Roma: Pedica (Pd), assurdo aiuto da Regione Marche, Raggi sposta problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raggi continua a spostare i rifiuti di Roma ma non risolve mai il problema. Dopo più di tre anni dal suo insediamento in Campidoglio, la sindaca sta ancora al punto di partenza, perciò meraviglia la decisione delle Marche di accollarsi la spazzatura della Capitale". È quanto afferma, in una nota, l'esponente del Pd Stefano Pedica. "Il governatore delle Marche Ceriscioli ci spieghi perché ha accettato di aiutare Raggi quando noi, come Pd romano, chiediamo da tempo alla giunta più fannullona della storia della Capitale di darsi da fare e risolvere i problemi della città - aggiunge Pedica - . Se la Regione Marche è così magnanima, allora tappi anche le buche e sistemi tutti gli autobus rotti di Roma. E poi, cosa ha fatto finora il M5s per aiutare la giunta regionale Pd delle Marche?".(Com)