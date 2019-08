Letteratura: domani a San Felice Circeo il premio "La Cultura del Mare"

- Domani, giovedì 22 agosto 2019 alle 21, presso i giardini di Vigna la Corte nel centro storico di San Felice Circeo saranno annunciati e premiati i vincitori della XXVI edizione del premio letterario La Cultura del Mare, appuntamento culturale prestigioso che ritorna dopo alcuni anni di sospensione, nell'anno in cui San Felice Circeo insieme ai Comuni di Ponza e Ventotene è stata nominata Città della cultura della Regione Lazio. La giuria del Premio, presieduta dall'attore, regista e scrittore Pippo Franco, dal giornalista Rai Sigfrido Ranucci, dai magistrati Cinthia Pinotti e Francesco Caringella, da Giuseppe Marchetti Tricamo, direttore editoriale e docente universitario, dallo scrittore e critico letterario Arnaldo Colasanti e Roberto Morelli, responsabile beni culturali Banca d'Italia, ha selezionato, per l'edizione di quest'anno, la seguente cinquina finalista: "Spam. Stop plastica a mare" di Filippo Solibello (Mondadori), "Venne alla spiaggia un assassino" di Elena Stancanelli (La Nave di Teseo), "Circe" di Madeline Miller (Sonzogno), "Magellano" di Gianluca Barbera (Castelvecchi), "Il soffio dell'organante" di Antonio Di Natale (Orme). (Com)