Iran: armatore Stena Impero a Zarif, "importante" rilasciare nave sequestrata da Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha incontrato a Stoccolma Erik Hanell, l'armatore della Stena Impero, una petroliera battente bandiera britannica che le autorità di Teheran hanno sequestrato lo scorso 19 luglio nello Stretto di Hormuz. Lo riporta il quotidiano svedese "Sydsvenska Dagbladet Snallposten". L'imprenditore ha chiesto al capo della diplomazia di Teheran il rilascio della nave e del suo equipaggio. "Abbiamo instaurato un dialogo costruttivo e condiviso informazioni sul caso", ha detto Hanell in una dichiarazione. "È stato importante per noi sottolineare l'importanza del rilascio dell'equipaggio e della nave", ha proseguito. Hanell, amministratore delegato della compagnia Stena Bulk, ha incontrato Zarif durante il viaggio di quest'ultimo in Svezia, dove si è recato per incontrare esponenti del governo e parlare all'Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (Sipri). (segue) (Res)