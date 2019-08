Ischia: De Siano (FI) su terremoto, due anni troppo lunghi

- "Sono trascorsi due anni, due anni troppi lunghi". Così il coordinatore regionale campano di Forza Italia Domenico De Siano ha commentato la giornata dedicata al secondo anniversario del sisma che nel 2017 colpì i Comuni ischitani di Forio, Casamicciola e Lacco Ameno. "Ricordiamo commossi le vittime di quel sisma tornando ad esprimere la nostra vicinanza ai loro cari e a formulare la nostra solidarietà a chi ne ha subito i danni – ha aggiunto De Siano -, ma non possiamo non constatare che solo oggi, finalmente, dopo tantissimi disagi per chi direttamente e indirettamente ne ha vissuto le conseguenze e dopo tantissime polemiche spesso fuori luogo, comincia il percorso della ricostruzione che mi auguro possa ore essere davvero rapido perché due anni per cominciare a rimuovere le macerie e a posare una prima pietra sono davvero troppo lunghi". "Intollerabili", ha concluso. (Ren)