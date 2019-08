Russia: Berlino, rientro al G8 solo dopo superamento cause sospensione

- La possibilità di un ritorno della Russia alle riunioni del G8 può essere valutata solo se le ragioni che portarono alla sua sospensione nel 2014 saranno risolte. Lo ha dichiarato il portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa russa "Sputnik". La posizione di Berlino viene esternata dopo che ieri il presidente Usa Donald Trump si è detto pronto a sostenere il rientro di Mosca nel G8, come proposto dal presidente francese Emmanuel Macron a partire dal 2020. Il portavoce tedesco ha in particolare fatto riferimento alla situazioni "non risolte" in Crimea e nel Donbass, motivo per cui "la decisione dei membri del G7 rimane intatta". "Se è possibile affrontare queste cose, sarà possibile parlare sulla modifica del formato degli incontri", ha dichiarato Seibert in conferenza stampa.(Rum)