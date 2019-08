Caserta: ordigno bellico esplode in incendio boschivo a Giano Vetusto, due feriti

- Questo pomeriggio, in località Selva del Comune di Giano Vetusto (Ce), mentre era in corso un incendio boschivo, è esploso un ordigno bellico, verosimilmente risalente al secondo conflitto mondiale, che ha ferito due operai impiegati nelle operazioni di spegnimento, appartenenti alla Squadra antincendi boschivi della comunità montana “Monte Maggiore” di Formicola (Ce). Nell’immediato è stato allertato il servizio di emergenza sanitaria 118 grazie al quale è stato predisposto l’invio dell’elisoccorso che, giunto sull’area interessata, ha provveduto a traportare uno dei due feriti presso l’ospedale Cardarelli di Napoli. Il secondo ferito, invece, è stato trasportato in ambulanza presso l’Ospedale civile di Caserta. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione Forestale di Calvi Risorta (Ce). L’incendio boschivo in essere ha avuto origine nel pomeriggio di ieri ed è stato avvistato dai Carabinieri della Stazione forestale di Calvi Risorta che hanno immediatamente attivato il dispositivo predisposto per le attività di spegnimento. (Ren)