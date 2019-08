Governo: gruppo Misto Senato, provare a costituire esecutivo politico tra Pd, M5s e noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto del Senato, ha affermato di ritenere "l'ipotesi del voto anticipato una strada abbastanza pericolosa per il nostro Paese. Occorre provare a costituire un governo politico, il Paese ha bisogno di cambiare volto. Ci possono essere le condizioni, se si vuole, tra Partito democratico, Movimento cinque stelle e noi, per riuscirci basandosi non solo sui numeri, ma con idee chiare, su 4-5 punti che possano consentire al Paese un governo di legislatura". La parlamentare di Liberi e uguali ha parlato al termine del colloquio, al Quirinale, del gruppo Misto di palazzo Madama con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, nell'ambito delle consultazioni dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte. (Rin)