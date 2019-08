Difesa: Putin, Russia considera minaccia missili Usa in Romania e Polonia

- Gli Stati Uniti sono in grado di dispiegare nuovi sistemi missilistici in Romania e Polonia: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin osservando che Mosca considera questa come una minaccia alla quale deve rispondere. Parlando nella conferenza stampa congiunta a Helsinki con l'omologo finlandese Sauli Niinisto, Putin ha detto che gli Usa potenzialmente possono utilizzare i loro sistemi in Romania e Polonia per lanciare dei missili: Mosca, secondo il presidente russo, deve essere in grado di rispondere in maniera appropriata e sulla base di reciprocità. Putin ha confermato che anche il tema della sicurezza nel Mar Baltico è stato oggetto di confronto nel bilaterale di oggi con l'omologo finlandese. (Rum)