Speciale infrastrutture: Russia-Mozambico, presidente Nyusi invita imprenditori russi a investire nel paese

- Il presidente mozambicano Filipe Nyusi è intervenuto oggi al business forum Russia-Mozambico, in corso di svolgimento a Mosca, invitando gli imprenditori russi a investire nei settori minerario e metallurgico del paese. “Invitiamo le imprese russe ad avanzare offerte”, ha dichiarato Nyusi all'apertura del forum, sottolineando la proficua collaborazione esistente con la società mineraria russa Alrosa, la compagnia petrolifera Rosneft e il colosso dell'energia Gazprom. “Sollecitiamo ulteriori investimenti nel settore metallurgico, nello sviluppo delle infrastrutture, dell’industria mineraria, dell’agricoltura e del turismo”, ha detto Nyusi, citato dall’agenzia di stampa “Sputnik”. L’evento è stato organizzato dall’ambasciata mozambicana a Mosca e dalla Camera di commercio e dell’industria russa. I partecipanti al forum discuteranno delle opportunità di investimento offerte dal paese africano, in particolare per quanto concerne la cooperazione commerciale ed economica e le possibilità di realizzare dei progetti congiunti. Al seminario partecipano i rappresentanti di oltre 30 compagnie mozambicane che presenteranno le loro attività in settori come le costruzioni, l’energia, l’automotive, l’agricoltura, la sanità e la logistica. (Rum)