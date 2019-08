I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Algeria: ex primo ministro Benflis rinnova richiesta per elezioni presidenziali - L'ex primo ministro algerino Ali Benflis ha lanciato un nuovo appello affinché si tengano elezioni presidenziali il più presto possibile. "Questa carica - ha detto in conferenza stampa ad Algeri - non è vacante dalle dimissioni di Bouteflika ma dal 2012, cioè dall'ultima apparizione pubblica di Bouteflika". Il riferimento è all'ottuagenario presidente algerino Abdelaziz Bouteflika, dimessosi ad aprile 2019 a seguito di un'ondata di proteste per la sua quinta candidatura alla guida dello Stato, nonostante l'età avanzata e la malattia. Per Benflis, che ha parlato con i giornalisti al termine di un incontro con la Commissione per la promozione del dialogo (Cnd), ha rimarcato la necessità di votare per "costituire un'autorità elettorale indipendente, la cui missione sarà quella di preparare, organizzare e controllare il processo elettorale presidenziale ". "Questo governo - conclude l'ex premier - è uno dei fattori del blocco politico che l'Algeria sta affrontando". Compito del Cnd è quello di guidare il paese nella transizione democratica dopo l'uscita di scena di Bouteflika. L'organismo è stato di recente oggetto di aspre critiche per la presenza al suo interno di figure legate all'era del vecchio regime. Il presidente del Cnd, Karim Younes, è stato anche presidente dell'Assemblea popolare nazionale (la camera bassa del parlamento). (segue) (Res)