I fatti del giorno - Nord Africa (5)

- Difesa: Egitto e Cina conducono esercitazione navale congiunta nel Mediterraneo - Le forze navali di Egitto e Cina hanno effettuato un'esercitazione militare congiunta al largo delle coste egiziane, nel Mar Mediterraneo. Lo riferisce un comunicato delle forze armate del Cairo. Un nutrito gruppo di unità navali egiziane, insieme al cacciatorpediniere missilistico cinese Xian, hanno preso parte alle operazioni. Le esercitazioni militari includono attività antiterrorismo e antipirateria, oltre a misure per combattere minacce insolite e ispezionare le navi sospette. Le esercitazioni mirano a "coordinare gli sforzi per combattere le sfide e le minacce esterne, a sostegno della sicurezza marittima e per proteggere le linee globali di trasporto marittimo", si legge nella dichiarazione. Nel corso di quest'anno, le forze aeree e navali del Cairo hanno effettuato un'altra esercitazione militare congiunta. Nel mese di luglio, infatti, l'Egitto ha organizzato assieme Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti l'esercitazione tripartita "Eagle Salute - Eagle Response 2019". (Res)