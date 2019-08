I fatti del giorno - Medio Oriente (4)

- Siria: Elmetti bianchi, 5 vittime civili dopo raid russo-governativi a Idlib - Cinque civili sono rimasti uccisi e altri dieci feriti a seguito di raid aerei da parte delle forze del presidente Bashar al Assad e della Federazione russa nell'area di Idlib, nella Siria nord-occidentale. Lo sostengono gli Elmetti bianchi, un'organizzazione umanitaria di protezione civile che opera nelle aree siriane controllate dai ribelli anti-governativi. Gli attacchi aerei hanno colpito l'ospedale di Rahma, nella città di Tel Mannas, mettendolo fuori servizio e colpendo il personale medico. Più prudente la ricostruzione fornita dall'Osservatorio siriano per i diritti umani, una Ong con sede a Londra, secondo cui l'ospedale è stato effettivamente colpito quattro volte, ma probabilmente era stato evacuato qualche ora prima dell'attacco. Idlib è l'ultima area della Siria fuori dal controllo di Damasco dominata da ribelli filo-turchi e gruppi jihadisti come Hayat Tahrir as Sham. La notizia giunge dopo che le forze di Assad si sono attestate nei primi quartieri di Khan Sheykhoun, una località chiave per il controllo dell'ultima area siriana ancora in mano ai ribelli. (segue) (Res)