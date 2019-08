I fatti del giorno - America Latina

- Messico-Usa: raggiunto accordo per evitare indagine antidumping su esportazioni pomodoro - I produttori di pomodoro messicani hanno raggiunto un accordo con il dipartimento del Commercio Usa per evitare un’indagine antidumping. Lo ha annunciato il ministro dell’Economia messicano, Graciela Marquez. “Negli ultimi minuti del 20 agosto i produttori di pomodoro del Messico hanno raggiunto un accordo con il dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, che permetterà di sospendere l’indagine antidumping. Questo risultato è una buona notizia, che permetterà di mantenere aperto il mercato per le nostre esportazioni di pomodori verso gli Stati Uniti”, ha scritto il ministro sul suo account Twitter. (segue) (Res)