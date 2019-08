I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia-Venezuela: vicepresidente Rodriguez, grati per il costante sostegno di Mosca - La vicepresidente venezuelana Delcy Rodriguez, attualmente in visita a Mosca, ha trasmesso la gratitudine del presidente Nicolas Maduro all’omologo russo Vladimir Putin e al governo di Mosca per il costante sostegno alle autorità di Caracas. "È sempre una grande gioia e un grande onore per noi stare assieme a un popolo fraterno come quello russo. Sono qui per presentare la gratitudine personale del nostro presidente Nicolas Maduro a Vladimir Putin", ha detto Rodriguez durante il colloquio odierno con il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. (segue) (Res)