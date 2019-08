I fatti del giorno - America Latina (4)

- Colombia: Camera approva legge che concede nazionalità a bambini nati da genitori venezuelani - La Camera dei rappresentanti colombiana ha approvato in seduta plenaria la legge che concede la nazionalità ai bambini nati in Colombia da genitori venezuelani. La norma, riferisce la stampa colombiana, avrà valore retroattivo e sarà valida a partire da gennaio 2015 e fino a due anni dalla promulgazione della legge, con possibilità di proroga. La Defensoria del Pueblo, agenzia preposta alla difesa dei diritti umani nel paese, ha salutato con favore l’approvazione della legge. “Questa iniziativa onora i trattati internazionali firmati dalla Colombia e impedirà ai bambini nati nel paese, figli di venezuelani, di diventare apolidi”, si legge in una nota rilasciata oggi. Secondo dati delle autorità colombiane dal 2015 e fino alla fine del 2018 in Colombia sono nati circa 25 mila bambini da genitori venezuelani. (segue) (Res)