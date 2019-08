I fatti del giorno - America Latina (5)

- Ecuador: paese si prepara ad aumento ingressi migranti e rifugiati venezuelani - L’Ecuador si sta preparando ad accogliere un massiccio flusso di migranti e rifugiati venezuelani, a pochi giorni dall’entrata in vigore, il 26 agosto, del provvedimento che pone come condizione per l’ingresso nel paese il possesso del visto. Le autorità della provincia del Carchi, al confine con la Colombia, hanno messo in piedi un piano di emergenza per fare fronte ai nuovi arrivi, secondo quanto riferisce il quotidiano “El Comercio”. Secondo dati governativi dal 1 al 13 agosto sono entrati nel paese dai 1.500 ai 2.400 venezuelani. (Res)