Governo: Zingaretti, ci vuole nuovo esecutivo, non possiamo entrare in un Conte bis

- Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, intervistato dal Tg della 7, ha espresso un netto no all'ipotesi di nuovo governo Conte. "Bisogna costruire un nuovo governo, ci aspetta una tragica manovra economica e discontinuità vuol dire che, ovviamente, non vogliamo e non possiamo entrare in un governo che propone il Conte bis, il proseguimento di un governo che abbiamo combattuto. Tutti si facciano carico della necessità di avviare un nuovo governo", ha detto Zingaretti.(Rin)