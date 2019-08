Energia: Brasile, Enel Green Power avvia costruzione nuova sezione parco solare nello stato di Piauí

- Enel Green Power Brasil (Egpb), la controllata brasiliana del Gruppo Enel per le rinnovabili, ha avviato la costruzione di una nuova sezione da 133 Mw del parco solare di Sao Goncalo, a Sao Goncalo do Gurgueia, nello stato nordorientale di Piauí in Brasile. Grazie a questa estensione, riferisce un comunicato della società, la capacità totale di Sao Goncalo raggiungerà 608 Mw. Il Gruppo Enel investirà circa 422 milioni di real brasiliani, pari a circa 100 milioni di euro, per la costruzione della nuova sezione da 133 Mw. (segue) (Com)