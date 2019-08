Energia: Brasile, Enel Green Power avvia costruzione nuova sezione parco solare nello stato di Piauí (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio Cammisecra, responsabile di Enel Green Power, la business line globale di Enel dedicata allo sviluppo delle rinnovabili, ha dichiarato: “l’ulteriore espansione di Sao Goncalo, il più grande impianto solare attualmente in costruzione in Sudamerica, rafforza il nostro impegno nell’aumentare la capacità rinnovabile di Egp in Brasile, dove siamo il principale operatore solare ed eolico in termini di capacità installata e portafoglio impianti. La produzione di energia dall’impianto di Sao Goncalo beneficerà ulteriormente della nostra leadership nel campo dell’innovazione, facendo leva fra l’altro sulle più avanzate tecnologie di generazione. L’impianto dedicherà una parte significativa del suo output, compresa l’intera produzione della nuova sezione, al mercato libero dell’energia brasiliano, sempre più attraente per gli investitori in energie rinnovabili”. (segue) (Com)