Energia: Brasile, Enel Green Power avvia costruzione nuova sezione parco solare nello stato di Piauí (4)

- Una volta entrata in esercizio, prosegue il comunicato, la nuova sezione del parco solare Sao Goncalo sarà in grado di generare circa 360 GWh all'anno, evitando l'emissione in atmosfera di circa 207 mila tonnellate di CO2 l’anno. Una volta operativo, l’intero impianto da 608 Mw potrà produrre oltre 1.500 GWh all'anno, evitando l'emissione in atmosfera di oltre 860 mila tonnellate di CO2. Il parco di Sao Goncalo è il primo impianto fotovoltaico di Enel in Brasile a utilizzare moduli solari bifacciali che catturano l'energia solare su entrambi i lati del pannello. L’uso di questa tecnologia innovativa dovrebbe consentire un aumento della generazione di energia fino al 18 per cento. (segue) (Com)